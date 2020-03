Vaclík chystá návrat, nechce si nechat ujít divočinu

Má před sebou pěkně divoký měsíc a nechce si ho nechat ujít. Proto chystá návrat do branky. Gólman fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík přišel kvůli zranění kolena o poslední zápasy Sevilly. Jak uvedl na svém facebooku, chystá se však znovu naskočit do tréninku. Mezi tyče se hodlá postavit již v sobotním šlágru španělské ligy na půdě Atlétika Madrid.

Prožil docela hektické období. Proto fanouškům napsal zprávu, že přestávka bez fotbalu by neměla trvat dlouho.

„Chci se vrátit do branky, protože máme před sebou hodně zajímavý měsíc. Do osmifinále Evropské ligy jsme dostali AS Řím, takže jednoho z nejzvučnějších soupeřů, co zbyli ve hře. Na tenhle souboj se hodně těším!" avizuje Tomáš Vaclík souboje s Edinem Džekem a dalšími hvězdami.

„Do toho náš ještě čeká derby s Betisem, a nakonec na konci března letíme s reprezentací na Floridu, kde hrajeme s Mexikem a Hondurasem, což budou taky zajímavé zápasy," vypočítává gólman utkání, jež si nechce nechat ujít.

Zranění není vážné

Před týdnem v zápase s Getafe špatně došlápl a píchlo ho v koleni. Proto se raději nechal vystřídat. Zranění není vážné.

„Vyšetření dopadla dobře, ale byl potřeba klid a nechat koleno odpočinout. Tak jsem zmeškal odvetu s Kluží, která nás poslala do osmifinále Evropské ligy, i víkendovou výhru nad Osasunou. Mimochodem, co teď říkáte na tabulku? Jsme třetí, což je skvělá zpráva, ale je to tam hned za námi pořádně nahuštěné, čtyři týmy dělí jenom tři body!" nevychází ze cviku.

Od středy chce Vaclík začít trénovat, aby mohl být připravený na víkendový zápas s Atlétikem Madrid.