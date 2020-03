Porážka s Betisem? Ostuda! soptil po kolapsu Realu Zidane

"Odehráli jsme nejhorší zápas v sezoně. Jak v obraně, tak v útoku. Dostatečně jsme se nepohybovali, takže jsme soupeři nezpůsobili žádné potíže. Nejvíc mě štve, co jsme dělali s míčem," citoval Zidanea deník Marca.

"Hráli jsme špatně od začátku do konce. Je to ostuda, vůbec jsme nehráli dobře. Nemám pro to žádné vysvětlení. Jsem trenér, a když se nedaří, nebo když neděláme to, co jsme si řekli, nesu za to odpovědnost," uvedl sedmačtyřicetiletý Francouz.

"Los Blancos" nedokázali v La Lize vyhrát potřetí z posledních čtyř kol. "Porážka by nás mohla stát titul. Teď musíme jít zápas od zápasu. Abychom ligu vyhráli, nesmíme si dovolit hrát tak jako proti Betisu. Nepředvedli jsme dobrý výkon, Betis byl lepší. Musíme se vrátit na úroveň, na které jsme hráli proti Barceloně," prohlásil osmadvacetiletý brazilský záložník Casemiro.