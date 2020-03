Oblak je pro nás totéž, co Messi pro Barcelonu, chválil Simeone po postupu přes Liverpool

„Je skutečně obtížené vysvětlit góly, které jsme dostali," kabonil se liverpoolský kouč Jürgen Klopp po prohře 2:3 v prodloužení s madridským Atlétikem, které znamenalo pro Reds vyřazení.

„První inkasovaná branka představovala ránu, ale velký problém to nebyl. To až druhá ho přivodila, protože hráči už byli unavení," ležely německému kouči v hlavě dvě trefy, jimiž jeho tým ztrestal náhradník Marcos Llorente.

Ten byl trumfovým esem, které kouč španělského protivníka Diego Simeone na Anfieldu vynesl, aby připravilo Liverpoolu v jeho chrámu první prohru po předchozích 43 zápasech.

Marcos Llorente se raduje z branky do sítě Liverpoolu

Phil Noble, Reuters

Paradoxem je, že se o senzaci přičinil Llorente, který dává góly zcela výjimečně. Vždyť ve španělské La Lize vstřelil během dosavadní kariéry jediný, v Královském poháru má na kontě dva, v mezinárodních pohárech dal až do středčního večera rovněž jen jeden.

Teď šokoval Liverpool dvěma brankami v prodloužení.

„Nemohu popsat, jak se cítím. Odvedli jsme neuvěřitelnou práci. Všichni do jednoho. Bránili jsme i za cenu vlastních životů, ale když všichni táhnou stejným směrem, mohou se prostě i takovéto věci stát," jako by hrdina nemohl uvěřit, že jeho Atlético vyhrálo i na Ostrovech a postoupilo do čtvrtfinále.

„Přitom střídání Costy Llorentem bylo ve skutečnosti defenzivním tahem, ale zafungovalo zcela opačně," přiznal trenér Atlétika Diego Simeone, že Llorente měl vlastně ještě víc vyztužit defenzivu, aby odolala tlaku Liverpoolu.

„Ve fotbale prostě musíte soupeři ztížit život, jak to jen jde. A my to proti skvělému Liverpoolu svedli i proto, že máme nejlepšího brankáře na světě. Barcelona má Messiho, který je pro ni rozdílovým hráčem, to samé je Oblak pro nás," vychvaloval jako obvykle slovinského gólmana, který byl ve srovnání se svým brankářským protějškem mezi tyčemi Reds Adriánem skutečně rozdílovým hráčem.

Jan Oblak už na tento míč nedosáhl

Carl Recine, Reuters

„Pak stačilo přijít na rozestavení 5-4-1, což nám nabídlo příležitosti k protiútokům, kterých jsme využili," glosoval Simeone partii, v níž se jeho tým držel perfektně naučeného a zvládnutého stylu hry, s nímž si ani Liverpool nevěděl rady.

„Nechápu je. Nechápu, že s takovou kvalitou, kterou mají, se uchylují k takovému fotbalu. Mohli by hrát pořádný fotbal, ale oni se namísto toho hluboko zatáhnou a čekají na protiútoky," nebylo a není Kloppovi po chuti to, co Španělé praktikují.

„Proto je tak těžké proti nim hrát. Přesto jsme si vedli devadesát minut skvěle, naší chybou ovšem bylo, že jsme druhý gól nedali o pět minut dřív a vstřelili ho až v prodloužení. Uznávám, že v předchozích dvou sezonách jsme několik šťastných chvil, díky nimž se nám podařilo postoupit dvakrát do finále, ale tentokrát se vše obrátilo pro nám."