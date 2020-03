Byli jsme připraveni hrát, odmítá Vaclík, že Sevilla se bála proti Římu nastoupit

Skutečně jste neměli obavy proti italskému klubu nastoupit?

Z naší kabiny určitě požadavek na odložení zápasu nešel. Byli jsme připraveni hrát. Ve středu jsme normálně trénovali a chystali se na zápas. Jedinou změnou bylo, že jsme absolvovali dvě poslední přípravy před utkáním na hlavním stadionu. Normálně bychom celý program měli v tréninkovém centru. Ale vedení chtělo, abychom se lépe nachystali na prázdné tribuny, protože podle prvního verdiktu se mělo hrát bez diváků. Měli jsme i video s rozborem protivníka.

Kdy jste se o odložení zápasu dozvěděli?

Už den před zápasem se objevily informace, že možná AS Řím k zápasu nedorazí, protože jejich výpravu do Španělska nepustí. Teď už je to oficiální a nikdo asi nedokáže říct, co bude s Evropskou ligou dál. Prý má o tom v úterý jednat UEFA.

Český brankář Tomáš Vaclík během utkání s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

V neděli měla Sevilla odehrát městské derby s Betisem. Na základě prvotního rozhodnutí bez diváků, ale ve čtvrtek byla celá španělská liga odložena. Co na to říkáte?

Samozřejmě jsme všechno probírali v šatně, koronavirus a všechno kolem toho je velké téma. Všichni chtěli hrát před fanoušky. Kapacita stadionu je pětačtyřicet tisíc míst a na derby je vždy vyprodáno. Španělská asociace nejprve zastavila soutěže od třetí ligy dolů, ale byl velký tlak i na zastavení elitní soutěže. Nešlo totiž jen o uzavření stadionů.

Narážíte na fotografie fanoušků, kteří se sešli v úterý před branami stadionu ve Valencii, kde byly zavřené tribuny pro duel s Bergamem?

Ano. Myslím, že stejný scénář mohl nastat i v jiných městech při ligových zápasech. Tisíce lidí by se velmi pravděpodobně sešly před stadiony. Odložením zápasů se předešlo případným problémům. Uvidíme, jak se situace vyvrbí dál.

Jak reagují lidé v Seville na pandemii koronaviru?

Prostřednictvím sociálních sítí ke mně dolehla česká panika, tady to probíhá zatím klidněji. Žádné hromadné nájezdy lidí na obchody jsem nezaznamenal. Některé regiony jako Baskicko, Murcia či Galicie uzavřely školy. Andalusie, jejíž metropolí je právě Sevilla, se zatím toto opatření nedotklo.