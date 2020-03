Messi šokoval Barcelonu. Splní klub hvězdě její velké přání?

Fotbalová Barcelona by mohla přijít o svou největší hvězdu. Vedení katalánského gigantu bude muset hodně rychle zapracovat na tom, aby nejlepší fotbalista světa Lionel Messi nepráskl v létě na Camp Nou do bot Smlouva mu sice končí až za rok, ale kontrakt mu v případě zájmu umožňuje odejít z klubu už letos v létě. Messi se však nechal slyšet, že by našel novou motivaci k pokračování v klubu, jen mu šéfové Barcy musí splnit jeho přání.

Lionel Messi z Barcelony naznačil, co by jej do budoucna mohlo udržet v klubu z Camp Nou.

Messi pro list El Confidencial pochopitelně zdůraznil, že nejdůležitější je momentálně zdraví a celosvětově je nutné zvládnout pandemii koronaviru Covid-19. „Jsou to složité dny pro nás všechny. Dělá nám starost, co se děje a myslíme na všechny, kteří jsou v první linii, tedy na lékaře a všechny lidi, co pomáhají v nemocnicích a dalších centrech," prohlásil slavný Argentinec s tím, že na dálku posílá všem co nejvíce sil.

Nabádá všechny hlavně ke zodpovědnosti a dodržování pokynů zdravotnických organizací. „Zůstaňte doma se svou rodinou, co třeba jindy nemůžete," vyzval Messi.

Pochopitelně se část povídání s hvězdou Barcelony stočila i k fotbalu. Španělská liga byla přerušena a Messi se už v minulosti netajil tím, že není v klubu z Camp Nou úplně šťastný. Nic na tom nemůže změnit první místo v tabulce, ani možnost kvalifikovat se do čtvrtfinále Ligy mistrů. Je veřejným tajemstvím, že držitele šesti Zlatých míčů mrzí, že v klubu skončil kouč Ernesto Valverde.

Leo #Messi: "Es el momento de ser responsable y quedarse en casa".

🏡 #YoMeQuedoEnCasa 💙♥️ pic.twitter.com/UjmlQPKGp7 — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) March 14, 2020

Současný kontrakt Messimu končí v Barceloně v červnu 2021 a přestože klub už začal chystat jeho prodloužení, vyjednávání ještě nezačalo. V současné smlouvě má Argentinec klauzuli, že může z klubu už letos v létě odejít, pokud si to bude přát. Vše naznačuje, že o podobném kroku sice fotbalový bůh neuvažuje, ale pokud se nedohodne s šéfy z Camp Nou na novém kontraktu, za rok opravdu může z klubu zmizet. A to by byla pořádná senzace.

Barcelona chystá nový kontrakt do roku 2023, kdy bude Messimu 35 let a pomalu by mohl myslet i na odchod do fotbalového důchodu. Ale jak to dopadne, to je ve hvězdách. „Bylo by těžké představit si, že Leo hraje za jiný klub. Třeba ale přišla chvíle, aby si jako nejlepší fotbalista světa zahrál jinde," prohlásil do médií třeba Brazilec Kaká. To kouč Pep Guardiola pro změnu řekl, že si přeje, aby Messi zůstal a dohrál kariéru na Camp Nou.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola.

Juan Medina, Reuters

Peníze pak nejsou podle všech tím nejdůležitějším, co bude o fotbalové budoucnosti rozhodovat. Musí být prý hlavně po všech stránkách šťastný. A všeobecně se ví, že by měl rád po svém boku Brazilce Neymara. O jeho možném návratu se psalo už mnohokrát, ale PSG hráče nepustil. Teď prasklo, že je comeback Kanárka z Paříže do Barcy jednou z podmínek, aby Messi v klubu zůstal i do budoucna. Na tahu jsou tak šéfové z Camp Nou, aby splnili největší hvězdě její největší přání. Zůstane pak Messi v Barceloně?