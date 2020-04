Bez komplikací! Hazard se zotavuje po operaci a brzy by mohl začít znovu trénovat

Hvězda Realu Madrid Eden Hazard by se po březnové operaci brzy mohl vrátit k tréninku. Trenér belgické reprezentace Roberto Martínez tvrdí, že během rekonvalescence nenastaly žádné komplikace a devětadvacetiletý záložník bude moct zanedlouho znovu běhat. Belgický fotbalista v únorovém utkání La Ligy proti Levante utrpěl únavovou zlomeninu v kotníku.

Hazard si zranění přivodil před zastavením soutěží kvůli koronaviru a na náročnou operaci pravého kotníku odletěl do USA. „Vrátí se silnější," tvrdí teď v rozhovoru pro belgická média trenér reprezentace.

„O jeho stavu vím to, že nenastaly žádné komplikace, zotavuje se dobře a není daleko od toho, aby mohl začít znovu běhat," řekl španělský kouč sdělovacím prostředkům.

„Operace byla naprosto v pořádku, ale také jsme museli doufat, že nenastanou žádné komplikace a ty nebyly. Samozřejmě jsme měli také štěstí, že se jeho operace uskutečnila těsně před vypuknutí koronaviru, jinak by nemohl na ten zákrok odletět a léčit se mimo Madrid," dodal Martínez.

Hazard měl Bílému Baletu původně chybět do konce sezony. Posila za 2,5 miliardy ale kvůli pandemii koronaviru závěr ročníku může stihnout, a to za předpokladu, že se zastavená La Liga znovu rozběhne. Podle předsedy španělské fotbalové ligy Tebase by se mohlo znovu začít hrát 29. května, 6. či 28. června.