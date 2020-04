Všichni jsou na prodej! Neúprosný dopad doby, Barcelona má jen svatou trojici nedotknutelných

Barcelona, která získala osm z posledních jedenácti španělských titulů, se už v rámci úsporných opatření dohodla s hráči na snížení platů o 70 procent, aby ostatní zaměstnanci mohli po dobu pozastavení soutěží pobírat mzdy v plné výši.

Blaugranas nicméně hodlají získat zvučné posily. Údajně se snaží angažovat argentinského útočníka Lautaro Martíneze z Interu Milán nebo Brazilce Neymara z Paris St. Germain. Podle zdroje je možné, že Katalánci nakonec získají oba hráče. Kromě toho chtějí posílit posty na pravé straně a uprostřed obrany, jakož i střed pole.

Jenže kde na ně vzít peníze zrovna teď...?

„Kvůli pandemii nebude ve fotbale tolik peněz jako předtím. Ale očekávám, že uvidíme mnohem více hráčských výměn," avizuje šéf klubu Josep Bartomeu.

Takže velké trejdy jako v hokeji? Právě Barca se do nich může pustit jako první.

ESPN uvedla, že o služby útočníka Barcelony Antoine Griezmanna má zájem Inter Milán i PSG. Francouz tak může být zahrnut do transakce v souvislosti s koupí Martíneze nebo Neymara.

Ať se Neymar vrátí!

Kupte Neymara, radí svému bývalému klubu obránce Javier Mascherano, který hrál za katalánský velkoklub sedm a půl roku, odešel z něj na začátku roku 2018.

„Nedávno jsem sledoval z archivu finále Ligy mistrů 2015 Barcelona - Juventus. Co na hřišti dělali Neymar, Luis Suárez a Lionel Messi, bylo působivé. Každý z nich měl v týmu své vlastní postavení, vlastní úkoly týkající se pohybu a kontroly míče. Přidali do naší hry smrtící sílu. Doufám, že se Neymar vrátí do Barcelony a budou opět hrát spolu. Bude to dobré pro klub i pro fanoušky," přimlouvá se Argentinec momentálně působící v Estudiantes v rozhovoru pro španělský deník As.

Neymar má smlouvu s PSG do léta 2022. V této sezoně za klub odehrál 22 zápasů, vstřelil 18 branek a přidal 10 asistencí.