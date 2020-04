Real chce dohrát ligu v tréninkovém centru místo na San Bernabéu

La Liga je přerušena od poloviny března. Pokud by byla restartována, velmi pravděpodobně by se zápasy konaly bez fanoušků, proto se Real rozhodl vyměnit San Bernabéu s kapacitou 81 tisíc lidí za šestitisícový stadion Alfreda di Stéfana v tréninkovém centru ve Valdebebas. Klubu by to navíc usnadnilo rekonstrukci hlavního stadionu.