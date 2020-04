Šéf La Ligy se děsí francouzského scénáře. Pro profesionální fotbal by to podle něj mohlo znamenat konec

Prezident la Ligy Javier Tebas si myslí, že pokud by se letošní ročník španělské soutěže nedohrál, mohlo by to pro fotbal v zemi mít katastrofické následky. K takovému kroku přistoupila sousední Francie, jejíž premiér v úterý ohlásil, že vláda až do září zakázala všechny velké sportovní akce. Tebas chce naopak ligu dohrát do 2. srpna, což je termín, který stanovila UEFA jako nejzazší pro dokončení sezony.