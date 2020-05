V Barceloně má dojít na výprodej. Zůstanou Messi a Suárez?

Nákup hvězd za rekordní sumy? Návrat slavného Brazilce Neymara? Tak na to zapomeňte, na prvním místě se bude šetřit. Fotbalová Barcelona počítá ztráty a podle médií se chystá velký letní výprodej. Pandemie koronaviru už prý stála slavný katalánský klub 140 milionů eur a to ještě zdaleka není konec. Který ze slavných hráčů se bude tedy v létě z Camp Nou pakovat?

Barcelonští fotbalisté sice i přes jistou nevoli souhlasili se snížením odměn o sedmdesát procent, což je pořádný zásah do rozpočtu. Ani to ale finanční pnutí neodstranilo, díra v rozpočtu je pořád velká. Ztráty z prodeje vstupenek, chybějící příjmy z televizních práv, to je minus 3,8 miliardy.

A tak se proslýchá, že klub bude připraven naslouchat nabídkám od konkurence, pokud bude mít některý z klubů zájem o některého ze slavných hráčů. Nedotknutelné by mělo být jen trio Lionel Messi (32), Frenkie de Jong (22) a brankář Marc-Andre ter Stegen (28). Na Camp Nou si také ale musejí dát pozor na to, že Messi má ve smlouvě klauzuli, že v případě zájmu může po sezoně odejít.

Na seznamu možných odchodů svítí jako číslo 1 jméno Antoine Griezmann (29). Ten přišel během minulého léta z Atlétika Madrid a možná už zase může balit kufry. Zájem je údajně v Manchesteru United, jenž stál o útočníka už v minulosti, ale Francouz neodolal vábení z Camp Nou.

Mezi kandidáty na změnu dresu, díky jejichž prodeji by Barca mohla zalepit díru v rozpočtu, je vysoko i Ivan Rakitič (32) a Arturo Vidal (32), překvapivě pak také Uruguayec Luis Suárez (33), Ousmane Dembélé (22) nebo Riqui Puig (20).