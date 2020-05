Poplach v Barceloně! Supertalent odchází ke konkurenci

Manchester United může slavit. Vyfoukl totiž slavnému rivalovi obrovský fotbalový talent. Anglickému gigantovi z Old Trafford se podle informace listu The Sun upsal za 1,5 milionu liber šestnáctiletý Marc Jurada. Ten drží v mládežnické kategorii světový rekord, když se mu v dresu mládežníků z Camp Nou nejrychlejší gól v historii. Skóroval už za pět sekund.

Barcelona nechtěla o svůj klenot přijít, podle zveřejněných informací ale zázračný mladík dal přednost Rudým ďáblům. Od šéfů katalánského gigantu přitom dostal nabídku k podpisu tříleté smlouvy, jenže mladík odmítl a míří do Anglie.

Jurado svou zatím nejslavnější trefu vstřelil v roce 2013, kdy v kategorii hráčů do deseti let skóroval už po pěti sekundách bitvy proti Viladecans. A tenhle gól teď pořádně navnadil fanoušky Manchesteru United, že se do jejich klubu stěhuje zázračný mladík.

Narodil v Sabadellu, asi 18 km od Barcelony. S fotbalem začínal v tamním týmu CFU Can Rull, ale od sedmi let už se fotbalově zlepšoval ve vyhlášené barcelonské La Masii. Byl považován za hráče s velkou budoucností, který jednou povede tým z Camp Nou. Poté, co v klubu prodloužili smlouvy Ansu Fati a Ilaix Moriba, čekalo se, že ani ofenzivní pravý obránce neodolá. Ten se ale rozhodl spojit další kariéru s Manchesterem United.

V této sezoně byl jedním z nejlepších hráčů v barcelonském týmu Cadet A a očekávalo se, že se v dalším roce posune o kategorii výš. Místo toho se ale bude stěhovat na Ostrovy. Ani tam se nedá čekat, že by se dostal hned do prvního týmu Rudých ďáblů, ale média píší o větší konkurenci na pravé straně obrany s tím, za pár let by mohl Jurado být oporou United.