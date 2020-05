Kandidát na šéfa Barcelony chce přivést zpět Guardiolu

Chystá se velký fotbalový návrat! A pokud to vážně klapne, byla by to hotová senzace. Jen si na ni fanoušci musejí ještě nějakou chvíli počkat. Pokud Joan Laporta příští rok uspěje v předsednických volbách a vrátí se do čela fotbalové Barcelony, slíbil přivést zpět úspěšného trenéra Pepa Guardiolu. Španělský kouč nyní vede Manchester City, kde má smlouvu do června 2021. "Chci, aby se do Barcelony vrátil," citují Laportu média.