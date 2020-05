Messi bojuje proti koronaviru. Daroval další miliony

Hvězda Barcelony Lionel Messi finančně podporuje boj proti koronaviru. Do rodné Argentiny poslal půl milionu eur (skoro 14 milionů korun). Fotbalistova peněžní podpora míří do nadace Garrahan, kterou založila stejnojmenná nemocnice za účelem nákupu zdravotnického materiálů a přístrojů pro boj s nemocí covid-19. Messi v době pandemie už dříve poslal několik darů včetně milionu eur.

Dvaatřicetiletý fotbalista věnoval půl milionu eur na kampaň „Together for the Health of Argentina" (Společně pro zdraví Argentiny) a pomoc poputuje skrz jeho vlastní nadaci Messi Foundation.

Podle španělského listu AS finance poslouží k nákupu ochranných zdravotních pomůcek pro pracovníky nemocničních zařízení a pro další vybavení potřebné pro boj s koronavirem.

Lionel Messi hizo una importante donación a la Fundación Garrahan para apoyar la lucha contra el coronavirus https://t.co/I7PkRBJVTr — infobae (@infobae) May 11, 2020

Messiho půl milionu eur by mělo zamířit do argentinských nemocnic ve městech Santa Fé, Rosariu, Buenos Aires, San Martín a dalších. Útočné eso katalánského klubu už dříve na boj s nemocí covid-19 poslalo více než milion eur. Finance mířily do rodné Argentiny i do Španělska.