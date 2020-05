Sisto zaplatí 60 000 eur za odjezd do Dánska

Pokutu 60 000 eur, tedy téměř 1,7 milionu korun, udělila Celta Vigo dánskému fotbalistovi Pionemu Sistovi za porušení karantény. Na konci března, kdy Španělsko tvrdě zasáhla pandemie koronaviru, odcestoval bez svolení domů za rodiči. Podle médií je to rekordní pokuta v historii Celty.

Dánský záložník Pione Sisto (vlevo) a český záložník Adam Jánoš na archivním snímku během utkání ME 2015 hráčů do 21 let.

Vlastimil Vacek, Právo