Pískot a posměšky, když se nedaří? To je v Realu normální, rýpla si hvězda

Možná už tuší, že jeho dny v Realu Madrid jsou sečteny. A tak se hvězdný fotbalista rozhodl, že si to přes média vyřídí s fanoušky Bílého baletu. Gareth Bale se do příznivců madridského gigantu pořádně opřel. Listu AS řekl, že na hráče, kterému se nedaří pískají, místo aby ho podpořili. „Nechápu, proč to dělají, ale v Realu jsou takové situace normální," kroutí hlavou.

Čekalo se, že po odchodu Cristiana Ronalda bude Bale největší hvězdou Realu. Jenže se stal spíše pravý opak, na fotbalistu z Walesu padla deka a výkony měly spíš klesající tendenci. Bale přiznává, že hráči Realu jsou pod obrovským tlakem a je složité se s ním vyrovnat.

„Když nepodáte nejlepší výkon, hned se na vás soustředí pozornost, osmdesát tisíc lidí na vás klidně píská nebo bučí. Mně se to stalo opakovaně, až jsem si říkal, co to má znamenat. Tohle mi přece sebevědomí nezvedne," kroutí hlavou nad chováním fanoušků Realu.

Nechápe, že fandové hráče během okamžiku odepíšou, místo aby ho podpořili. „Pokud máte problém, tak čekáte, že vám budou fandit. V té chvíli pro fanoušky uděláte všechno, chcete jim udělat radost. Jenže fandové Realu dělají pravý opak. Vysmívají se vám, pískají nebo bučí. Takže se začnete cítit ještě hůř a úroveň vaší hry klesá a klesá," stěžuje si Bale.

Fotbalista přiznává, že se s podobným chováním může hráč setkat i v jiných klubech. „Stává se to, ale tohle je prostě typické pro Real Madrid. Ten je takovým chováním obzvláště známý," dodává fotbalista, o jehož odchodu z Madridu se mluví už pořádně dlouho. Nejprve se zdálo, že si to v Realu za královský plat Bale klidně odsedí, nejnovější indicie ale nasvědčují tomu, že by se v letní pauze mohl stěhovat jinam.