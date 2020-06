Zidana naštvalo, že se po výhře Realu řešil výkon rozhodčích

Získali tři body a v tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Barcelonu. Co víc si můžete přát? Trenér Realu Madrid Zinédine Zidane se ale mračil. Vadilo mu, že se po výhře jeho týmu 2:1 na hřišti San Sebastianu řešil výkon rozhodčích. Ten několik sporných momentů rozhodl ve prospěch Realu. „Otravuje mě a štve, že se tady bavíme o rozhodčích. Vypadá to tak, jako bychom na hřišti nic neudělali," zlobil se po utkání.

Co fanouškům, kteří nemají Real v lásce pilo krev? Tři minuty po přestávce sudí pískl ve prospěch Bílého baletu penaltu, následně branka domácích kvůli postavení mimo hru neplatila. Následně pak přidal madridský celek druhý gól po situaci, kdy se zdálo, že si Karim Benzema míč zpracoval paží. San Sebastian nakonec prohrál 1:2. Zidane po utkání těžkou kousal, že se nemluví o výkonu jeho svěřenců, ale o muži s píšťalkou.

„Řeknu jen tolik, že my vyhráváme na hřišti, to jsme také v San Sebastianu udělali. A vyhráli jsme zaslouženě," prohlásil Zidane, co povídají ostatní nehodlal řešit. „Neviděl jsem opakované záběry, ale řekli mi, že penalta byla nařízena správně a že Benzemův gól byl regulérní. Nechci se zaplést do toho, jestli něco šlo v náš prospěch, či naopak. Je to na rozhodčím, aby odvedl svou práci. Chci se bavit jen o naší zasloužené výhře," dodal.

Los Blancos po koronavirové pauze bodovali naplno i ve třetím ligovém utkání a ačkoliv má Barcelona při bodové rovnosti lepší skóre, bilance vzájemných duelů hovoří ve prospěch Realu. „Máme před sebou ještě dost zápasů a ty musíme zvládnout. Čekají nás dobří soupeři a my se musíme připravit na to, že budeme pořád pod tlakem. Teď bereme tři body, ale na našem cíli pro sezonu se nic nemění. Bude to bitva až do konce, musíme pokračovat a dál vyhrávat. Těší mě, že jsem na hřišti viděl svůj tým, který chtěl vyhrát," dodal spokojeně.

Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos nedohrál kvůli zranění zápas proti Realu Sociedad. Kouč ale věří, že bude brzy fit.

Vincent West, Reuters

Zidane, jenž tým ze španělské metropole dovedl v roce 2017 k ligovému primátu a třikrát s ním ovládl Ligu mistrů, oslaví v úterý 48. narozeniny. Radost mu během utkání neudělalo vynucené střídání zraněného Sergia Ramose, který se po souboji s Alexanderem Isakem nechal vystřídat.

"Je to nejlepší obránce na světě. Byla by to velká ztráta. Vím, že ho teď koleno hodně bolí, ale myslím si, že bude v pořádku a připravený brzy hrát. Je to jen naražené, což je dobrá zpráva pro něj, pro mě i pro celý Real," dodal s úlevou Zidane.