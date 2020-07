Poplach v Barceloně! Messi přemýšlí o odchodu. Kam by mohl zamířit?

Odejde Lionel Messi z Barcelony? Fotbalová superstar má s katalánským gigantem smlouvu až do příštího léta, pak by ale mohl balit kufry. Senzační novinku odhalila média na základě informace španělského Cadena SER. Hvězdný Argentinec má podle všeho problém s trenérem Quique Setienem i některými spoluhráči. Božský Leo si prý nerozumí především s Antoinem Griezmannem.

Messi má v Barceloně pohádkovou smlouvu, týdně vydělá půl milionu liber. I proto prý neodejde z klubu už letos v létě. Peníze jej udrží na Camp Nou i další rok. Pak se ale bude možná pakovat. S klubem vyhrál všechno, co jen šlo, posbíral řadu individuálních ocenění včetně šesti Zlatých míčů. Jenže současná nespokojenost Messiho prý všechno přebije.

Po koronavirové pauze vstupovala Barcelona do La Ligy s náskokem, teď vede tabulku Real Madrid o čtyři body a k mistrovskému titulu má o pořádný kus blíž. Třiatřicetiletý fotbalista je z toho pořádně rozčarovaný, už před ligovým restartem varoval trenéra Setiena i spoluhráče, že se katalánský tým bude muset hodně polepšit, aby soutěž vyhrál. Jenže realita vypadá jinak.

Hvězda Barcelony Lionel Messi se probíjí obranou Leganés.

Joan Monfort, ČTK/AP

Britský Dailymail.co.uk pak dokonce uvedl, že by se za rok mohl stěhovat domů do Argentiny. Vše ještě přiživil Cristian D'Amico, viceprezident Newell's Old Boys, kde Messi hrál před odchodem do Barcelony.

Zleva Lionel Messi z Barcelony a Joan Sastre z Mallorky.

Francisco Ubilla, ČTK/AP

„To rozhodnutí je výhradně na něm a jeho rodině," uvedl pro TNT Sports s tím, že by se tomu samozřejmě nebránil. Jen musí nastat ideální konstelace, aby se návrat mohl realizovat. Nikdo netuší, jak vážně své vyhlášení myslel. „Když se Maradona objevil v Newell's Old Boys, taky si nikdo nemyslel, že přijde," dodal tajemně. „Který fanoušek Newell's by nesnil o tom, že uvidí nejlepšího hráče na světě v dresu svého týmu?"