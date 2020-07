Úleva pro reprezentační jedničku! Rezonance vyloučila to nejhorší, potvrdil Vaclík

Zranění si přivodil v utkání španělské nejvyšší soutěže proti Eibaru. V páté minutě nastavení, když jeho Sevilla hájila těsné vedení 1:0, vyběhl proti hostujícímu útočníkovi Garciovi. Soupeř sice balonem netrefil bránu, zato tělem zasáhl napnutou levou nohu českého reprezentačního gólmana, jenž padl s bolestivou grimasou k zemi a následně opustil hřiště na nosítkách.

„V situacích, jako byla tahle, se většinou stává, že křížový vaz nevydrží," připustil Vaclík, že až do úterního vyšetření magnetickou rezonancí žil v nejistotě a napětí.

Detailní vyšetření však vážné zranění kolenního kloubu vyloučilo. „Určité narušení vazů tam je," potvrdil Vaclík klubovou zprávu ze sociálních sítí, že došlo k poranění postranních vazů.

„Zápasová pauza mě čeká, to je jasné. Ale nejsem schopný říct, jak dlouhá," krčil rameny Vaclík. „Ale ani lékařský tým nedokázal určit, kdy se budu schopný vrátit do brány," uvedl borec, jenž v předešlém ligovém utkání slavil sté čisté konto kariéry.

Doufal, že ve zbývajících zápasech španělské nejvyšší soutěže přidá další nuly a pomůže tak Seville minimálně k udržení stávající čtvrté příčky, která garantuje místenku v Lize mistrů. „Pak teprve získá vstup do Klubu ligových brankářů a má stá nula na významu," zvěstoval Vaclík, jehož tým má nyní na pátou pozici šestibodový náskok.

Čtyři kola před koncem La Ligy má však český brankář téměř jistotu, že na hřiště už se nepodívá. „Uvidí se den po dni, jak se bude rehabilitace vyvíjet. Hraje se v rychlém sledu, zápasů mi asi uteče víc," posteskl si Vaclík v připomínce faktu, že poslední ligové utkání sehraje Sevilla 19. července.

Nicméně nepůjde o poslední zápas španělského klubu v rozehrané sezoně. I proto se Vaclík vrhne do léčby s maximální intenzitou. „Od středy začnu naplno pracovat, abych bych schopný co nejrychlejší zvládat zápasový program," připomínal český reprezentační brankář, že 5. srpna čeká Sevillu utkání play off Evropské ligy proti AS Řím. A v případě úspěchu následně další duely vyřazovací fáze druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže, kde by v případě příznivého vývoje léčby Vaclík rád stál v brance.