Jovič musel kvůli kontaktu s nakaženou osobou do izolace

Fotbalista Realu Madrid Luka Jovič musel do izolace kvůli podezření, že by mohl být nakažen koronavirem. Srbský útočník byl podle španělských médií v kontaktu s osobou, u níž se už infekce prokázala. Jovičův první test vyšel negativně, hráč ale bude v karanténě do té doby, než bude znám výsledek další kontroly.