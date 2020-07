Fotbalový Rambo má jasno: Pojďme si pro titul!

Sergio Ramos, kapitán fotbalistů Realu Madrid se raduje poté, co vstřelil gól v ligovém utkání proti Getafe.

Odhalené svalnaté tělo, vlasy svázané úzkou čelenkou, zlatý řetízek, vykasané trenýrky a v zarostlé tváři odhodlaný výraz. Neústupný fotbalový Rambo se chystá do rozhodující bitvy. Tak se 34letý stoper Realu vystavil na svém Instagramu a soupeřům vzkazuje: „Jsme na řadě. Jdeme si pro titul!"

Real čeká na mistrovskou korunovaci v La Lize od roku 2017. Po koronavirové přestávce ale svěřenci trenéra Zinédina Zidana soupeře válcují: vyhráli všech devět zápasů, inkasovali v nich pouhé tři góly a dvě kola před koncem mají před obhájcem titulu z Barcelony čtyřbodový náskok. A také lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Messim a spol.

„Ještě mistry nejsme, večer nás čeká těžký soupeř," varuje před předčasným optimismem Zidane. „Všichni tvrdí, že klíčem k našemu úspěchu byla a je fungující ofenzíva. Já ji preferuji také, přesto si dovolím toto tvrzení poopravit. Ofenzíva sice byla klíčem, ale obrana základem. A nemám na mysli čtyři pět hráčů v zadních řadách, protože fungující defenzíva je o každém z jedenácti mužů na hřišti," připomíná trenér Realu, v čem po loňském březnovém návratu do Madridu Real změnil a proč s ním může ukončit nadvládu Barcelony, která vyhrála čtyři z posledních pěti ligových ročníků.

Také Ramos brzdí euforii. „Chybí nám poslední krok, ale musíme ho ještě udělat. Dnes neporazíte nikoho, pokud se nedokážete plných devadesát minut dokonale koncentrovat," sdělil novinářům. A jak je naladěn na důležitou bitvu on sám, předvedl kapitán Realu na Instagramu.

Před hrozbou dalšího šíření koronaviru při bujarých oslavách ovšem varuje ministr zdravotnictví Santiago Illa. V interview pro rozhlasovou stanici Cadena Ser vyzval fanoušky Realu Madrid, aby dodržovali odstupy v případě, že jejich tým získá mistrovský titul.

Trenér fotbalistů Realu Zinédine Zidane. Bude už dnes večer slavit jeho tým mistrovský titul?

Sergio Perez, Reuters

"Chápu, co to znamená získat titul nebo postoupit, ale ve Španělsku jsme v situaci kontrolované epidemie a virus tu stále cirkuluje. V minulých dnech jsem viděl záběry, na nichž lidé riskovali své zdraví. Doporučujeme jim, aby slavili sportovní úspěchy doma a za žádných okolností nevycházeli do ulic a neshromažďovali se ve velkých počtech," řekl ministr zdravotnictví země, kde s koronavirem zemřelo přes 28 000 lidí.