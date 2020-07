Ne a ne se z toho dostat. Nákaza koronavirem ve španělském klubu stále roste

První případy se v mužstvu objevily minulý týden těsně před závěrečným zápasem sezony v La Coruni. Celá výprava Fuenlabrady je od té doby uzavřená v izolaci v místním hotelu a nikdo z klubu nesmí opustit svůj pokoj. Jejich duel byl odložen, zbytek kola se ale dohrál.

Pokud by Fuenlabrada poslední zápas s La Coruňou vyhrála, zajistila by si postup do baráže. Týmy ze třetího až šestého místa aktuální tabulky tak nyní musí čekat, jak se situace vyřeší.

La Coruňa byla vzhledem k výsledkům soupeřů odsouzena k sestupu. Šéf klubu Fernando Vidal to ale nepovažuje za férové, a vzhledem k tomu, že se kompletní poslední kolo neodehrálo podle zvyklostí v jednotném termínu, hrozí právními kroky.