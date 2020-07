Barcelona vyhlíží drsného generála. I Messi by rád kouče, který zažil báječnou sezonu

Nevypadá to, že by byl odchod Lionela Messiho z Barcelony na spadnutí, jak se spekuluje, spíše se zdá, že se přibližuje příchod nového trenéra, a to Marcela Bielsy z Leedsu, kterého argentinská superstar podle některých médií víceméně sama vybrala. Jak moc je to žhavé?