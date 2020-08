Koeman už přijel do Barcelony, podle médií podepíše tříletou smlouvu

Novým trenérem fotbalistů Barcelony by se měl stát Ronald Koeman, který už dnes večer do města přicestoval. Podle španělských médií s klubem podepíše tříletou smlouvu a angažmá v katalánském celku mu umožní klauzule ve smlouvě s nizozemským svazem, díky které může kontrakt právě v případě zájmu Barcelony předčasně ukončit.

"Pokud se nic mimořádného nestane, bude Koeman příštím trenérem Barcy," prohlásil předseda Barcelony Josep Maria Bartomeu na twitterovém účtu klubu. "Koeman bude trenérem, který tomuto klubu pomůže rozjet nový projekt. V Barceloně ho velice dobře známe, nejen jako hráče, ale i jako trenéra. Zná Barcu a její filozofii," dodal.

Sedmapadesátiletý Koeman od ledna 2018 trénuje nizozemskou reprezentaci, kterou loni dovedl do finále Ligy národů, a se svazem má smlouvu až do světového šampionátu v roce 2022. Práce v Barceloně, kde působil jako hráč a v úvodu trenérské kariéry i jako asistent, je však pro něj vysněným angažmá.

Právě proto má Koeman podle médií ve smlouvě s nizozemským svazem klauzuli, že v případě zájmu Barcelony může kontrakt u národního týmu okamžitě ukončit. Mistr Evropy z roku 1988 prý dokonce o možnosti zastoupit odvolaného Quiqueho Setiéna prohlásil, že je to "teď, nebo nikdy".

"Nemám teď moc co říct. Ano, rád bych se stal trenérem Barcelony, to je jasné. Splnil by se mi sen. Jisté to ale bude až ve chvíli, kdy se domluvíme a podepíšeme smlouvu," řekl nizozemským novinářům Koeman, který dopoledne navštívil sídlo národního svazu v Zeistu.

Barcelona odvolala Setiéna tři dny po ostudném debaklu 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov. Dnes v klubu skončil i sportovní ředitel Éric Abidal. Koeman by se měl podílet na rozsáhlé přestavbě týmu, který skončil druhý ve španělské lize, v poháru vypadl ve čtvrtfinále a poprvé od roku 2008 tak zakončil sezonu bez trofeje.