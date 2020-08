Novým trenérem fotbalistů Barcelony je Ronald Koeman

Koeman už v katalánském klubu působil šest let jako hráč a v úvodu trenérské kariéry i jako asistent. Do Barcelony zamířil po dvou letech u nizozemské reprezentace, kterou dovedl do finále Ligy národů. Kvůli vysněnému angažmá však u národního týmu skončil, přestože měl kontrakt až do mistrovství světa v roce 2022.

"Klubová legenda a hrdina Barcelony z Wembley, který Barceloně zařídil první triumf Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), se vrací na Camp Nou. Ale tentokrát tým povede z lavičky," připomněl klubový web Koemanův finálový gól z přímého kopu, jímž v prodloužení rozhodl o triumfu 1:0 nad Sampdorií Janov ve Wembley v ročníku 1991/1992.

Koeman s Barcelonou jako hráč získal také čtyři ligové tituly. Po ukončení kariéry se k týmu v roce 1998 vrátil jako asistent Louise van Gaala. V minulosti už jako hlavní trenér vedl také Ajax, Benficu Lisabon, PSV Eindhoven, Valencii, Feyenoord, Southampton a Everton.

Novým trenérem fotbalistů Barcelony byl jmenován Ronald Koeman.

Michael Robert, ČTK

Setién v lednu nahradil odvolaného Ernesta Valverdeho, ale v Barceloně vydržel jen sedm měsíců. Ve španělské lize obsadil s týmem druhé místo se ztrátou pěti bodů na Real Madrid, v domácím poháru vypadl ve čtvrtfinále a po vyřazení ve stejné fázi Ligy mistrů zakončila Barcelona sezonu poprvé od roku 2008 bez trofeje.