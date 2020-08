Fanoušci Barcelony se srocují před stadionem, protestují proti odchodu Messiho

Legendární fotbalista Lionel Messi je na odchodu z Barcelony. Podle zpráv ze Španělska už se pomalu rozbíhá právní bitva o to, jestli třiatřicetiletý argentinský fotbalista může využít klauzule ve smlouvě, která mu po konci sezony umožňuje jednostranně vypovědět smlouvu a odejít jako volný hráč.

Fanoušci „Blaugranas" zvěsti o konci klubové ikony nesou s velkou dávkou nelibosti. Ze všeho viní prezidenta Josepa Bartomea. Ten už měl podle některých médií nabídnout svou rezignaci, aby Messiho v katalánském velkoklubu udržel. To ale hněv příznivců, kteří se sešli před klubovými kancelářemi, nikterak nezmírnilo.

„K**vo, K**vo!" křičela v úterý večer část z nich na projíždějící auto, ve kterém měl údajně sedět Bartomeu.

„Je to skandál, myslel jsem, že něco takového se nemůže stát," řekl agentuře Reuters jeden z protestujících fanoušků čtyřicetiletý Oriol. "Porážky ke sportu patří, ale Messiho odchod nepřežiju. Budu ho bránit až do smrti. On za nic nemůže, všechno je vina vedení," dodal.

Pro příznivce španělského fotbalového giganta to bude hodně smutné loučení, pokud Messi skutečně po dlouhých 20 letech Barcelonu opustí. Za 16 let v áčku s klubem vybojoval 10 titulů pro mistra La Ligy a čtyřikrát v její dresu zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů.