Barcelona se snaží Messiho přesvědčit, aby si odchod rozmyslel

"Chceme, aby zůstal. Mám v plánu vystavět budoucnost kolem nejlepšího hráče světa. Interně pracujeme na tom, abychom Lea přesvědčili, aby neodcházel," řekl dnes novinářům Planes, který minulý týden nahradil ve funkci Érica Abidala. Barcelona vyměnila také kouče, kterým se stal Nizozemec Ronald Koeman.

"Messi a Barcelona jsou ve svazku, který byl velmi úspěšný, a chceme jít dál společně. Nemůžeme dopustit, abychom se dostali s Leem do sporu. To by neprospělo nikomu. Naší myšlenkou je vybudovat vítězný tým složený z mladých i zkušených hráčů. Každý, kdo rozumí fotbalu, by chtěl mít Messiho v mužstvu," prohlásil Planes. Barcelona začne s tréninkem v pondělí a podle sportovního ředitele nemá vedení klubu od Messiho žádnou zprávu o tom, že by se do přípravy nezapojil.

Messi v úterý faxem požádal klub, aby mu umožnil přestoupit, i když má smlouvu ještě na rok. V Barceloně strávil celou dosavadní kariéru a mimo jiné s ní vyhrál desetkrát španělskou ligu a čtyřikrát Ligu mistrů. V minulé sezoně ale katalánský tým poprvé po 12 letech žádnou trofej nezískal a v Lize mistrů vypadl po čtvrtfinálovém debaklu 2:8 s Bayernem Mnichov.