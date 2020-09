Klíčový moment pro Barcelonu? Messiho otec a agent se má ve středu sejít s šéfem klubu

Ve sporu hvězdného fotbalisty Lionela Messiho s FC Barcelona by mohl brzy nastat posun. Podle argentinské televize TyC Sports odletěl v úterý z domovského Rosaria útočníkův otec a manažer v jedné osobě Jorge Messi do Barcelony, kde by se měl ve středu setkat s prezidentem klubu Josepem Bartomeuem.