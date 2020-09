Bale je otevřený k návratu do Premier League, přestup dle jeho slov blokuje Real

Wales vstoupí do nového ročníku Ligy národů v divizi B čtvrtečním utkáním proti Finsku. Na reprezentačním srazu nemohla chybět opora Ostrovanů Gareth Bale. Ten je v domovském klubu v Madridu v nelehké situaci a s mizivou šancí na to stabilně proniknout do základu Bílého baletu.

Když se novináři v Helsinkách zeptali Balea na to, jak vidí svou budoucnost, vytáhlý útočník se nechal slyšet, že už by fotbalovou adresu konečně rád změnil. Případnému návratu do Tottenhamu je prý otevřený.

„Není to v mých rukou. Pokud by se ale naskytla příležitost k návratu, určitě bych se tím zabýval," řekl. Naznačil ale, že jednání ohledně jeho přesunu z Madridu jsou komplikovaná.

Během minulého léta se hodně mluvilo o stěhování do Číny, nakonec z něj ale sešlo. „Zkoušel jsem to už loni, ale oni (Real Madrid) všechno zablokovali na poslední chvíli," řekl televizní stanici Sky Sports.

„Byl to projekt, do kterého jsem byl nadšený, ale nepovedlo se. Byly i jiné možnosti, ale klub to nakonec nedovolil. Je to na Realu, jak to bude dál. Chci hrát fotbal, je mi 31 a jsem stále ve skvělé kondici," dodal velšský útočník.