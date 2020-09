Ve Španělsku se nepočítá s diváky, dokud nebude vakcína

Ve španělské fotbalové lize se počítá s návratem diváků do hlediště až v době, kdy bude k dispozici vakcína proti koronaviru. Po nejnovějším vývoji pandemie, v jejímž důsledku ve Španělsku jako v první evropské zemi přesáhl počet nakažených osob hranici půl milionu, to řekl prezident nejvyšší soutěže Javier Tebas.

Už dříve se fotbaloví fanoušci v zemi museli vzdát naděje, že v omezeném počtu budou moci na stadiony hned se začátkem nového ročníku 11. září. Teď je podle Tebase reálný až počátek příštího roku.

"Abychom opět viděli fanoušky na stadionech tak, jak jsme byli zvyklí, bude nutné očkování. A doufejme, že tomu tak bude v lednu nebo v únoru," řekl Tebas ve videorozhovoru na webu La Ligy před jejím pátečním startem. "Premiér dnes řekl, že s očkováním by se mohlo začít od prosince, to bude klíčové datum. I jiné vlády ohlašují vakcíny a snad to bude začátek konce tohoto zlého snu pro globální společnost," dodal.