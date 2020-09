Koemana napjatý vztah Messiho s vedením Barcelony nestraší

Novému trenérovi fotbalistů Barcelony Ronaldu Koemanovi nedělá starosti napjatý vztah jeho útočné hvězdy Lionela Messiho s vedením klubu. Nizozemský kouč před nedělním vstupem do sezony uvedl, že je pro něj rozhodující, jak se Argentinec profiluje v tréninku a v zápasech.

Messi je s vedením klubu na nože delší dobu. Po nevydařeném minulém ročníku chtěl z Barcelony odejít, a i když nakonec kvůli hrozbě právních tahanic ohledně využití opce ve smlouvě v týmu pokračuje, vztahy ke špičkám klubu zůstaly chladné. Naposledy Messi vedení tento týden kritizoval za to, že jako nepotřebného pustilo jeho uruguayského kamaráda Luise Suáreze do Atlética Madrid.

"Je normální, když je hráč smutný, že jeho přítel odchází," uvedl Koeman. "Pro mě je ale nejdůležitější, jak Leo trénuje. A na trénincích i v přípravných zápasech byl příkladem pro ostatní," dodal nizozemský kouč. Bývalý úspěšný hráč Barcelony nahradil v roli trenéra Quiqueho Setiéna, který byl odvolán po debaklu 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Suárez se dozvěděl o tom, že je nepotřebný, v telefonátu s Koemanem. Ten však tvrdí, že o rozloučení s třiatřicetiletým útočníkem nerozhodl. "Vypadám teď jako zlosyn. Ale tak to není. Bylo to rozhodnutí klubu, které udělal předtím, než jsem se stal trenérem. Je to snaha o změnu týmu. Mladí hráči dostanou více příležitostí," řekl Koeman, jenž povede Barcelonu poprvé v nedělním utkání proti Villarrealu.