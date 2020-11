Ramos prý rekordy nesleduje, ale z gólových má radost. Stovka od obránce, to je odporné, žertoval legendární gólman Casillas

Rohový kop Toniho Kroose a kapitán Realu Madrid Sergio Ramos poslal míč hlavou do sítě Interu Milán. Bílý balet se nakonec radoval z výhry 3:2, první v tomto ročníku Ligy mistrů. Byl to Ramosův stý gól v soutěžních zápasech v dresu Realu. A to mu v roce 2017 proti Neapoli jeden statistici UEFA upřeli. Stovky dosáhl v 659 soutěžních zápasech za Real, v nichž nastoupil. V reprezentaci jich dal 23 ve 175 utkáních, za Sevillu, kde začínal, ve 42 soutěžních duelech tři. Právě Seville ale dal nejvíc gólů - 7.