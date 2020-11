Fatiho čeká po operaci menisku v Barceloně čtyřměsíční pauza

Fati, jenž hraje za první tým Barcelony od 16 let, se v této sezoně prosadil do základní sestavy a v deseti zápasech ve všech soutěžích si připsal pět gólů. Proti Betisu odehrál první poločas, do druhého už ale místo něho nastoupil Lionel Messi, který začal zápas netradičně na lavičce.