Fotbalový gigant v problémech. Barcelona se zatím nedohodla s hráči na snížení platů

Pandemie koronaviru tvrdě dopadá na některé fotbalové velkokluby. Finanční problémy hlásí i Barcelona, která se s hráči chce dohodnout na procentuálním snížení jejich platů. Podle španělských médií ale dohoda dosažena nebyla. Co bude dál?

Vedení Barcelony nedávno uvedlo, že klub v důsledku pandemie koronaviru v sezoně 2020/21 přijde o zhruba 300 milionů eur (téměř 8 miliard korun).

Katalánský gigant se proto chystá šetřit, kde se dá. V souvislosti s tím zahájilo vedení jednání s hráči a pracovníky klubu a požaduje po nich, aby se vzdali části svých platů. Rozhovory, které podle deníku Marca měly skončit v středečních nočních hodinách, ale podle všeho kýžený výsledek nepřinesly.

„Dnes 11. listopadu po několikadenním intenzivním vyjednávání obě strany ukončily konzultační období bez uzavření dohody," zní mimo jiné v prohlášení klubu.

Obě strany si měly dát čas na rozmyšlenou do 23. listopadu. Do té doby by měly ke kulatému stolu usednout znovu. Podle zákulisních informací médií se hovoří o tom, že Barcelona chce platy svých největších hvězd včetně Lionela Messiho snížit o 30 procent.

Blaugranas se v nové sezoně nedaří ani po sportovní stránce. Klubu z Camp Nou aktuálně patří osmá příčka La Ligy s devítibodovým mankem na první Real Sociedad. Tým Ronalda Koemana má ovšem oproti vedoucímu celku tabulky dva zápasy k dobru.