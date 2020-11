Messimu ruply nervy. Unavuje ho, že mu dávají vše za vinu

Fotbalová hvězda Lionel Messi neprožívá nejšťastnější období. Po jeho návratu z reprezentačního srazu Argentiny se ho ve středu na letišti El Prat novináři zeptali, co říká na nedávnou kritiku bývalého agenta jeho kolegy z Barcelony Antoina Griezmanna. Podrážděný Messi se o celé záležitosti moc bavit nechtěl, ze situace v klubu je ale zjevně stále podrážděný.

Messi na kritiku Erika Olhatse reagoval ostře. „Už mě unavuje, že vždycky za všechno můžu já," prohlásil na letišti po návratu z reprezentačního srazu. O co vlastně šlo?

Eric Olhats, bývalý agent francouzského reprezentanta Griezmanna, se v nedávném rozhovoru pro francouzský tisk nechal slyšet, že v Barceloně existuje vláda teroru, kterou řídí třiatřicetiletá ikona klubu Messi. Kvůli jeho chování měl mít Griezmann problémy s adaptací, a i proto prý nepředvádí výkony, které si od jeho angažmá vedení katalánského celku slibovalo.

„Dával mu neustále pocítit, že ho v týmu nechce. Antoine vždy říkal, že s Messim nemá žádné problémy, z druhé strany je to ale naopak. Je to vláda teroru. Jsi buď s ním, nebo proti němu. Je jako císař a panovník," pálil Olhats nekompromisně do Messiho.

#Pasión "Estoy cansado de siempre ser el problema de todo", estás fueron las declaraciones de Leonel Messi a su llegada al aeropuerto de El Prat, tras disputar los partidos de la fase de clasificación con Argentina.

Vía: @marca pic.twitter.com/lzFFnQ1uSy — Primicia24/7 (@primicia24_7) November 19, 2020

Argentinský fotbalista působí z dění ve Španělsku unaveným dojmem už delší dobu. Když se Messi po středečním příletu na letiště prodral skrz skrumáž novinářů k přistavenému vozu, přidal ještě jeden komentář.

„A aby toho nebylo málo, mám za sebou patnáct hodin v letadle a po příletu mě tu hned odchytnou daňoví úředníci," dodal Messi.