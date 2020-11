Fotbalistka odmítla vzdát hold zesnulému Maradonovi. Označila ho za násilníka

Ženský tým Viajes Interrías FF podlehl svým soupeřkám z Deportiva de Abegondo v utkání třetí ženské španělské ligy poměrem 0:10. Více než o výsledku, se ale po duelu mluvilo o pozornosti, kterou na sebe strhla fotbalistka domácích Dapenaová.

Ta se během minuty ticha pro slavného Argentice Maradonu posadila zády k tribuně. „Pro oběti genderově podmíněného násilí na ženách nikdo podobná gesta také nedělal," vysvětlila po utkání své rozhodnutí Dapenaová. „Nebudu držet minutu ticha pro někoho, kdo byl násilník," dodala.

La futbolista Paula Dapena se negó a homenajear a Diego Maradona: perdieron 10 a 0

„Před pár dny byl den boje proti násilí na ženách. A nikde se minuta ticha za oběti nedržela. Takže když to nikdo neudělal pro oběti, tak já to nebudu dělat pro násilníka," vysvětlila Dapenaová.

Incident z roku 2014 mezi Maradonou a jeho bývalou přítelkyní

V rozhovoru pro deník Marca ještě dodala, že nezpochybňuje to, že byl geniálním fotbalistou. „Nemělo by se ale zapomínat na to, čeho se v minulosti dopustil," dodala. Dapenaová narážela na známý incident z roku 2014, kdy se na veřejnost dostaly záběry, na kterých tehdy opilý Maradona fyzicky napadá svou bývalou přítelkyni.

Video tehdy odvysílala argentinská celostátní televize. Že by se jednalo z jeho strany o domácí násilí, ale Maradona odmítl a za své jednání se nikdy veřejně neomluvil.