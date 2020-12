Real Madrid - Atlético 2:0 Real ovládl derby a ukončil neporazitelnost Atlética

Atlético inkasovalo v dosavadních deseti zápasech jen dvakrát, stejný počet gólů ale dostalo i během 90 minut na hřišti Realu. Za "Bílý balet" se prosadil hlavou Casemiro a po změně stran se po ráně Daniho Carvajala do tyče odrazil míč do zad gólmana Jana Oblaka a následně do sítě. Svěřenci trenéra Zinédina Zidana pak už drama nepřipustili a svému rivalovi nedovolili skórovat ve vzájemném duelu ani počtvrté za sebou.

Real potvrdil výsledkové zlepšení z posledních zápasů a zvítězil potřetí v řadě. Navázal tak na středeční výhru nad Mönchengladbachem a postup do osmifinále Ligy mistrů.

Utkání Getafe - Sevilla rozhodl vlastní gól Xabiera Etxeity z 81. minuty. Vedoucí branku mohl dát už v prvním poločase Joan Jordán, z přímého kopu ale trefil břevno. Andaluský celek nastřelil v tomto roce brankovou konstrukci už čtyřiadvacetkrát, nejvíckrát ze všech týmů v La Lize.

Sevilla vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů a posunula se na páté místo. Getafe naopak čeká na tříbodový zisk už sedm utkání a je patnácté.