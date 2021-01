Marcelino nahradil u fotbalistů Bilbaa odvolaného Garitana

Odvolaného trenéra Gaizku Garitana nahradil u fotbalistů Bilbaa zkušený kouč Marcelino. Bývalý španělský mládežnický reprezentant a ligový hráč podepsal v Athleticu smlouvu do června roku 2022 a poprvé povede tým ve středečním ligovém utkání proti Barceloně.

Garitano, jenž trénoval Bilbao od prosince 2018, byl odvolán v neděli jen několik hodin po vítězství 1:0 nad sestupem ohroženým Elche. V minulé sezoně dovedl Garitano tým do finále Španělského poháru, které se dosud neodehrálo kvůli pandemii koronaviru. Momentálně Athleticu patří v lize deváté místo, ale výhra nad Elche byla teprve druhým úspěchem za posledních osm zápasů.

Bývalý záložník Marcelino trénuje od roku 1997 a má na kontě 320 odkoučovaných zápasů ve španělské lize. Nejúspěšnější angažmá zažil ve Villarrealu a Valencii. Villarreal dovedl zpět do nejvyšší soutěže a v roce 2016 s ním postoupil do semifinále Evropské ligy. S Valencií se dvakrát za sebou kvalifikoval do Ligy mistrů a v roce 2019 s ní slavil vítězství v poháru, ale v září stejného roku byl propuštěn kvůli neshodám s majitelem Peterem Limem.

Vedle ligových zápasů čeká Bilbao v polovině ledna španělský Superpohár, v jehož semifinále se Athletic utká s obhájci titulu Realem Madrid. O rok odložené finále Španělského poháru proti baskickému rivalovi San Sebastianu odehraje Bilbao 4. dubna.