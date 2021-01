Kouče Machína po pěti měsících střídá v Alavésu Abelardo

Novým koučem byl jmenován padesátiletý bývalý španělský reprezentant Abelardo, který v klubu působil v závěru hráčské kariéry a pak v letech 2017 až 2019 jako trenér. Bývalý stoper Barcelony a španělské reprezentace po Machínovi už předloni převzal i Espaňol, kde po půlroce předčasně skončil.

Machín v srpnu vystřídal na trenérském postu Juana Muňize, jenž vedl klub z baskického města Vitoria v posledních čtyřech zápasech předchozí sezony a zachránil se s ním v nejvyšší soutěži. Deportivo pod Machínovým vedení senzačně zvítězilo na hřišti Relau Madrid či remizovalo doma s Barcelonou, ale celkově z 18 zápasů získalo jen 18 bodů.

Machín před návratem do Španělska ztratil práci v Číně. Španělského kouče v červenci angažoval klub Čching-tao Chuang-chaj, ale po necelých dvou týdnech s ním rozvázal smlouvu, neboť Machín kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v rodině nemohl do Číny přiletět. Vyhazovem skončila i jeho předchozí dvě angažmá v Seville, kde skončil předloni v březnu po vyřazení od Slavie Praha v osmifinále Evropské ligy, a Espaňolu Barcelona. Předtím dovedl do La Ligy Gironu.