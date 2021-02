Messi do Manchesteru City? Na stole prý znovu leží nabídka, jenže menší než ta předešlá

Argentinský fotbalista Messi je podle všeho na odchodu z katalánského velkoklubu. Pokud k ostře sledovanému exodu skutečně dojde, stane se tak po dlouhých 17 sezonách strávených na Camp Nou. A o služby čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů prý hodně stojí Citizens s koučem Josepem Guardiolou.

Zatímco loni v létě ale držiteli šesti Zlatých míčů arabští šejkové nabízeli bezmála 700 milionů eur (asi 18 miliard korun), aktuální pětiletý kontrakt by podle deníku The Sun měl být „pouze" 500 milionů eur.

Radost barcelonské hvězdy Lionela Messiho. Archivní foto

Joan Monfort, ČTK/AP

Argentinské superstar v létě kontrakt u Katalánců vyprší, na Ostrovy by tak mohl zamířit jako volný hráč. Zdroje blízké klubu tvrdí, že snížení ceny zohledňuje skutečnost, že Messi bude mít za sebou v létě další sezonu a rovněž zhoršující se finanční situaci ve světě.

Třiatřicetiletý fotbalista by podle představ City měl v Premier League odehrát dvě sezony s případnou dvanáctiměsíční opcí na další sezonu, zbytek pětiletého kontraktu by pak měl Messi dokončit v dalším klubu majitelů z holdingové společnosti The City Football Group (CFG) v New Yorku City.