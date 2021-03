Laporta věří, že Messi díky výsledkům voleb zůstane v Barceloně

"V neděli tomu bylo 20 let, co kluk jménem Leo Messi v Barceloně debutoval. Je nejlepší v historii a na světě. To, že přišel volit spolu se synem, dokazuje, že Leo Barcu miluje," citoval klubový web Laportu.

"Jsme úžasná rodina. Doufám, že tento výsledek ho přesvědčí, aby pokračoval v Barce," uvedl osmapadesátiletý politik a právník. Messi chtěl klub kvůli nespokojenosti s jeho směřováním po minulé sezoně opustit, ale kvůli hrozící soudní při zůstal. Letos v červnu může Camp Nou opustit zadarmo.

Katalánský velkoklub byl bez řádného prezidenta od konce října loňského roku, kdy odstoupil Josep Maria Bartomeu. Laporta, jenž získal ve volbách 54,28 procenta hlasů, stál v čele Barcelony už v letech 2003 až 2010. Během této doby "Blaugrana" získali čtyři tituly a dvakrát ovládli Ligu mistrů.

Barcelonský Lionel Messi během utkání s Elche.

Albert Gea, Reuters

"Byly to ty nejdůležitější volby v historii. Kvůli pandemii koronaviru se pořádaly v nejtěžší možné situaci. Zvláštní poděkování patří našim hráčům. Mnozí z nich přišli hlasovat a teď jsou pyšní," konstatoval barcelonský rodák.

Radost z jeho návratu má i někdejší kapitán týmu Carles Puyol. "Gratuluju Joanu Laportovi a přeju mu štěstí a úspěch," napsal na twitteru dvaačtyřicetiletý bývalý obránce, který strávil v Barceloně celou kariéru.

Staronový předseda se ujal klubu v době, kdy i kvůli covidové krizi přesahují jeho dluhy 30 miliard korun. "Musíme znovu nastolit ekonomickou udržitelnost a učinit Barcelonu opět šťastnou. Je před námi mnoho výzev a určitě na ně dosáhneme," řekl Laporta.