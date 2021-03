Bale se hodlá po sezoně vrátit z hostování do Realu

Gareth Bale by se měl vrátit do Realu Madrid

Bale se v úvodu aktuálního ročníku potýkal v Anglii s fyzičkou, v posledních týdnech už ale hraje pravidelně.

"Hlavní důvod, proč jsem na tuhle sezonu šel do Spurs, bylo to, že jsem chtěl v první řadě hrát, a před Eurem se dostat do zápasového rytmu," řekl na tiskové konferenci Bale, jenž by měl být na šampionátu kapitánem velšského výběru.

"Plán byl strávit sezonu ve Spurs, po Euru mám před sebou ještě rok v Realu Madrid. Mám v plánu se tam vrátit," dodal někdejší nejdražší fotbalista světa, který do Realu přestoupil v roce 2013 právě z Tottenhamu za 100 milionů eur.