Strach o Messiho! Tohle mohl být jeho konec, zuří po ošklivém faulu fanoušci Barcelony

Soupeři ho nešetří, dostává naloženo, jak jen to jde. Úděl hvězd a míčových kouzelníků je zkrátka takový. Když ale Manu Trigueros z Villarrealu zajel do Messiho v 66. minutě nedělní ligové bitvy, mrazilo fanoušky v zádech. Tohle mohlo skončit hodně špatně. Soupeř sice odehrál v souboji míč, pak ale tvrdě zasáhl argentinskou hvězdu a Messi skončil na trávníku s bolestivou grimasou ve tváři.

Trigueros nechtěl Messiho zranit, jenže natažená noha zasáhla Messiho do holeně, což mohlo skončit vážným zraněním. Rozhodčí Carlos del Cerro Grande tasil bez milosti červenou kartu. Fanouškům se ale ulevilo až ve chvíli, kdy se chlapík s desítkou na zádech po ošetření vrátil do hry. Někteří měli dokonce obavy, že to mohla být pro třiatřicetiletého špílmachra konečná v této sezoně. To se ale nestalo. Soupeř však dával Argentinci dál do těla.

What a Dangerous tackle

pic.twitter.com/77W180q8Xf — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) April 25, 2021

„Messi teď dostal ránu do tváře, před chvíli mu mohli zlomit mohu. A to se stalo jen za posledních pět minut," zlobil se na bezohlednou hru Villarrealu jeden z fanoušků Barcy na sociálních sítích. „Naštěstí vstává a pokračuje. On je prostě jinde," oddechl si další z Messiho příznivců.

77' | #VillarealBarça | 🟨 card has been shown to Pau for his tackle on Messi — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 25, 2021

Španělskou ligu čeká pořádně napínavý finiš, kdy se o první místo přetahují Atlético Madrid, Real a také Barcelona. Pokud zvládne ve čtvrtek domácí zápas s Granadou, poskočí katalánský gigant do čela tabulky a všichni v klubu z Camp Nou věří, že úspěch by navnadil Messiho natolik, že by pustil z hlavy myšlenky o odchodu z Barcelony a dál by se rval o trofeje v jejím dresu.