Trenér Barcelony Koeman připustil po remíze v Levante tlak na svou pozici

"Úplně chápu, že se bude po našem špatném výkonu ve druhém poločase spekulovat o mé pozici v Barceloně. Když se mužstvu nedaří podle představ, trenér má tu největší zodpovědnost," uvedl Koeman pro Reuters. "Musíme si ještě počkat, jak skončí ostatní zápasy, ale je jasné, že tohle byl pro nás velký krok zpět. Nedokážu vysvětlit, jak se to stalo," řekl nizozemský trenér.

Barcelona měla zápas dobře rozehraný a po první půli vedla zásluhou Messiho a Pedriho o dvě branky. Po přestávce však náskok promarnila a neudržela ani vedení 3:2 po gólu Dembélého. Koemanův tým tak remizoval podruhé za sebou a dva zápasy před koncem ztrácí z druhého místa na vedoucí Atlético Madrid bod. Tým z hlavního města má k dobru dnešní domácí duel se San Sebastianem. Stejnou výhodou má i Real Madrid, který na Barcelonu ztrácí rovněž bod.

"Už takhle nám bylo před posledními třemi koly jasné, že to nemáme ve vlastních rukou a bude záležet i na zápasech Atlética a Realu. Chtěli jsme proto získat devět bodů a doufali jsme, že naši soupeři někde klopýtnou. Jenže jsme si to naopak zkomplikovali sami. Ve druhé půli jsme hráli bez nasazení. Dostat za 45 minut tři góly, to je něco, co od týmu kvalit Barcelony nechcete," řekl Koeman.

"Je to tak. Prosazovali se přes nás velmi snadno. Chtěli jsme vyhrát a dostat soupeře kolem nás pod tlak, ale nevyšlo to. Tahle remíza nás v podstatě vyřazuje z šancí na titul," přiznal obránce Sergio Busquets.

Barcelona v této sezoně již získala Španělský pohár, v němž porazila v dubnovém finále Athletic Bilbao 4:0. V lize naposledy triumfovala v sezoně 2018/19.