Cítím se deprimovaně, prohlásil Zidane po sezoně bez trofeje

"Los Blancos" vypadli ve třetím kole Španělského poháru s třetiligovým Alcoyanem, v semifinále španělského Superpoháru s Bilbaem a ve stejné fázi Ligy mistrů s Chelsea. "Cítím se deprimovaně. Taková je moje odpověď na otázku, jaké mám pocity," citoval deník Marca Zidanea.

"Moje hodnocení je takové, že jsme na hřišti odevzdali všechno. Nic jsme nevyhráli, nesu za to zodpovědnost. Některé věci jdou za mnou a všechno si vyhodnotíme," uvedl osmačtyřicetiletý Francouz pro klubový web.

"Po utkání s Villarrealem se musíme uklidnit a být spokojení s tím, co jsme udělali. Za pár dnů si promluvíme s vedením klubu. Brzy uvidíme, jak to v následující sezoně bude nejen se mnou, ale i s Realem," uvedl Zidane, který má smlouvu i na další ročník. Před týdnem popřel spekulace španělských médií, podle nichž informoval hráče o svém konci. Nejasná je i budoucnost kapitána a stopera Sergia Ramose, kterému na konci června vyprší kontrakt.

Atlético vyhrálo La Ligu po sedmi letech. "Musíme mu poblahopřát, protože si titul zasloužilo. Prožilo skvělou sezonu," uznal někdejší hráč Cannes, Bordeaux, Juventusu a Realu.

"Chci poděkovat fanouškům, protože povzbuzovali tým zpovzdálí. V této sezoně nemohli na stadiony, ale všichni můžou být na tento tým hrdí, jelikož hráči do toho dali naprosto všechno až do poslední minuty. Villarreal jsme porazili. Nebylo to snadné, prohrávali jsme, ale nakonec se nám to podařilo. Jsem velmi pyšný na hráče. Gratuluju týmu," řekl Zidane, jehož svěřenci otočili duel brankami v 87. a druhé nastavené minutě.