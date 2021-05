Barcelona se za superligu omlouvat nebude, řekl Laporta a věří, že Messi zůstane

"Řekl jsem (prezidentovi UEFA Aleksanderu) Čeferinovi, že se nebudeme omlouvat. A ani nehodláme platit žádné sankce. Pokud dostaneme nějaký trest, obrátíme se na CAS," prohlásil Laporta.

Barcelona je spolu s Realem Madrid a Juventusem Turín jedním ze tří zbývajících aktérů, který se ještě nezřekl účasti v kontroverzním projektu superligy. Do ní se zapojilo v dubnu 12 elitních evropských klubů, ale po vlně kritiky ze strany funkcionářů, bývalých hráčů a fanoušků jich devět z nich samostatně financovanou soutěž brzy opustilo. Proti zbývajícímu triu UEFA zahájila disciplinární řízení a klubům hrozí i vyřazení z Ligy mistrů.

Laporta se ale proti těmto krokům ohradil a připomněl i rozhodnutí madridského soudu, který v květnu vydal předběžné opatření, podle něhož FIFA a UEFA nesmějí do vyřešení případu v kauze pokračovat. Soud zároveň požádal Soudní dvůr EU (ECJ), aby prověřil, zda FIFA a UEFA svým postupem neporušily zákon o volné hospodářské soutěži.

"Jelikož mnoho klubů pod tlakem svých vlád a UEFA odešlo, superliga už neexistuje. Nicméně společnost, která má soudně přidělená práva, zůstává. Máme právo organizovat soutěže, pokud chceme," řekl Laporta.

Staronový předseda, který již klub vedl v letech 2003 až 2010 se rovněž vyjádřil i k možnému setrvání Lionela Messiho, jemuž v červnu končí smlouva. Přestože se Barcelona potýká po neúspěšné sezoně s finančními ztrátami, Laporta věří, že se s klubovou ikonou domluví.

"Jde to dobře, ale ještě to není hotové," uvedl klubový šéf. "Leo si jistě zaslouží víc a jinde by si přišel na víc peněz, ale on si hlavně přeje, aby byla Barcelona zase skvělá. Jsem si jistý, že oceňuje kroky, o které se tu snažíme, a myslím, že bude dál motivovaný, tím, co tu budujeme. U Lea nejde o peníze, hlavní je pro něj tým a chce vyhrávat," dodal Laporta.