Většina španělských klubů schválila dohodu s fondem, proti níž jsou Real a Barca

Vedení ligy a CVC umožnily čtyřem klubům, které hlasovaly proti, neúčastnit se transakce. Nezískají tak podíl z okamžité finanční injekce ani z budoucích zisků. Vedle obou velkoklubů se proti dohodě stavěl také Athletic Bilbao, čtvrtý klub není znám.

Zástupci Realu a Barcelony tvrdili, že ačkoli by smlouva představovala pro příští tři roky důležitou finanční pomoc, z dlouhodobého hlediska by mohla poškodit jejich vysílací práva, protože by je zavázala na dalších 50 let. Oba kluby také uvedly, že v případě schválení dohody na valném shromáždění podniknou proti představitelům ligy a CVC právní kroky.

V rámci obchodu s CVC, která v minulosti například vlastnila formuli 1, byla hodnota španělské ligy stanovena na 24,2 miliardy eur (614 miliard korun). To by se podle zástupců soutěže nemělo změnit ani při neúčasti Realu a Barcelony.

V rámci smlouvy získá CVC zhruba 10 procent z výdělků ligy a desetiprocentní podíl v novém komerčním subjektu. Kluby by z peněz od CVC dostaly 90 procent, přičemž 70 procent by bylo na dlouhodobé investice. Část by naopak mohla posloužit k uhrazení aktuálních dluhů. Liga ubezpečila, že CVC nebude mít vliv na řízení soutěže či na prodej vysílacích práv.