V deseti nemělo Atlético nárok, takže i Klopp byl udivený, že Liverpool s takovým předstihem postupuje

Možná, že madridské Atlético mohlo zápas Ligy mistrů na Anfieldu ještě zdramatizovat, kdyby si Brazilec Felipe nepočínal jako malý kluk a poslechl nizozemského sudího. Třeba by nakonec po jeho faulu, jehož obětí se stal Mané, tasil Nizozemec Makkelie jen žlutou kartu, s níž si ostatně dost dlouho pohrával. Obránce Atlétika ovšem na opakovaný hvizd píšťalky nereagoval a k rozhodčímu chystajícímu se k promluvě do jeho duše se nevrátil. Spatřil proto červenou a osud jeho týmu prohrávajícího v té době s Liverpoolem už 0:2 byl zpečetěný.

„Rozhodčí dal přitom Felipemu dost příležitostí k návratu, jenže ten se zachoval neuctivě a urážlivě," dumal ve studiu BT Sports bývalý anglický arbitr Peter Walton, zda snad důvodem vyloučení nebylo právě klukovské počínání dvaatřicetiletého Brazilce.

Nebylo.

UEFA posléze potvrdila, že Felipe dostal červenou za faul na Maného, a nikoli snad za pozdější chování.

Dvougólové manko, a ještě od 36. minuty hra v oslabení, to bylo na španělský tým příliš. „Nejdřív dva snadné góly, jaké nemůžeme dostávat a po nichž je těžké se vracet do zápasu, pak hra v oslabení," uznal gólman Atlétika Jan Oblak do mikrofonů Movistar plus, že od té chvíle byl jeho tým na Anfieldu bez šance.

„Snad kdyby platil gól Luise Suáreze... Jenže o ofsajd šlo. Sice těsný, ale ofsajd to byl," pronášel smířlivě jindy horkokrevný kouč hostů Diego Simeone.

„Přitom jsme začali dobře, měli jsme první šanci, jenže jakmile jsme inkasovali a poté následovalo vyloučení, bylo to samozřejmě složitější," nezpochybňoval, že Liverpool vyhrál zaslouženě.

„Hrál velmi dobře, byl to od domácích výtečný zápas. Hlavně jejich rychlost je úžasná. My naopak nemohli hrát to, co jsme původně chtěli. Ve druhé půli jsme ale pracovali skutečně tvrdě a s velkou koncentrací, dobře jsme bránili, i když nás bylo o jednoho méně, ale šance vrátit se do utkání nepřišla," uznal Simeone fotbalovou nadvládu Liverpoolu.

Reds zápas rozhodli mezi 13. a 21. minutou zásluhou Joty a Maného a vítězství si pochopitelně nenechali sebrat. Ve skupině tak neztratili ještě ani bod, s předstihem si zajistili postup do jarního osmifinále, a navíc vyrovnali klubový rekord z roku 1982. Od dubna totiž neprohráli pětadvacet soutěžních zápasů v řadě.

Liverpoolský Diogo Jota po vstřelené brance proti Atléticu v Lize mistrů.

Lee Smith, Reuters

„Nečekal jsem, že o našem postupu ze skupiny bude rozhodnuto už po čtyřech zápasech, ale mužstvo to dokázalo. A zaslouženě, protože s Atlétikem to byl skoro perfektní zápas. Góly jsme dali ve správných chvílích a mohlo jich být i víc, protože šance jsme si vytvořili," glosoval trenér Jürgen Klopp výhru i postup.

Jen některé zákroky a zranění Firmina mu nebylo po chuti. A z červené karty pro Felipeho také dvakrát nadšený nebyl.

„Hrát proti deseti jsme nechtěli, ale nakonec jsme zvítězili 2:0, takže to pro nás byla skvělá noc."