Messi by při odtržení Katalánska mohl opustit Barcelonu zadarmo

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi by v případě odtržení Katalánska od Španělska mohl zadarmo odejít z Barcelony. Podle deníku El Mundo to vyplývá z klauzule, kterou si pětinásobný nejlepší hráč světa dal do nové smlouvy.

Třicetiletý Messi prodloužil kontrakt loni v listopadu až do roku 2021 a s výstupní klauzulí na 700 milionů eur (17,9 miliardy korun). Součástí smlouvy je však podle listu podmínka, že pokud by Barcelona v důsledku vyhlášení nezávislosti Katalánska nehrála ve španělské nejvyšší soutěži a nevstoupila by ani do anglické, německé či italské ligy, mohl by Messi odejít zadarmo.

Barcelona ani Messiho zástupci se k informacím El Munda nevyjádřili. Klub pouze uvedl, že detaily hráčských smluv nikdy nezveřejňoval a ani nebude.

Následky by byly tvrdé

Katalánsko se pro vyhlášení nezávislosti vyslovilo v loňském referendu, které však španělská vláda označila ze nezákonné. Pro Barcelonu a další katalánské kluby by mělo velmi pravděpodobně tvrdé následky. Šéf španělské ligy Javier Tebas totiž opakovaně prohlásil, že všechny katalánské kluby by byly ze soutěže vyloučeny, protože podle pravidel by účastníky mohly být jen španělské nebo andorrské celky.

Vedení Barcelony, která je na velmi dobré cestě získat 25. mistrovský titul, po vyhlášení výsledků referenda odmítlo spekulovat o možných následcích. Prohlásilo však, že klub do budoucna nepočítá s tím, že by působil v jiné než španělské lize.