Upřímný Zidane po blamáži se Žlutou ponorkou: Bolí to, když nevyhráváme

Prohra v El Clásiku s Barcelonou, remíza ve Vigu, teď domácí blamáž s Villarrealem. A k tomu ještě středeční remíza 2:2 v odvetě Královského poháru s druholigovou Numancií.

Na fanoušky Bílého baletu je toho už příliš. Na klubové vedení také, i když svou nespokojenost vyjadřuje jen tím, že prezident Realu Pérez chodí do kabiny promlouvat k hráčům. Zatím...

Zidane však cítí, že je v ohrožení, což jeho slova potvrzují. „Ať budu v Realu pracovat jen pět dnů, nebo ještě půl roku, budu pracovat na maximum a svého času si maximálně užívat. Sám vím, že tady nezůstanu deset let," prohlásil v týdnu.

Po prohře s Villarrealem, která se zrodila po trefě Fornalsa v 87. minutě, už o své budoucnosti nemluvil. Jen opakuje, že nedokáže vysvětlit, proč jeho Real nedokázal vstřelit ani jeden gól

„Udělali jsme všechno, co jsme mohli, měli spoustu šancí, abychom vstřelili branku, jenže míč prostě dovnitř nechtěl. Nemohu to vysvětlit. Špatná série pokračuje, takže pro mé hráče je to velice obtížná situace," sklesle glosoval sobotní partii, po níž mu muselo být jasné, že zisk titulu je utopií. Vedoucí Barcelona vede s náskokem 16 bodů a pokud dnes večer vyhraje v San Sebastiánu nad Realem Sociedad, manko Bílého baletu ještě naroste. A to je tady ještě druhé Atlético, které je vpředu o deset bodů, a třetí Valencie, která má před Realem náskok osmi bodů.

„Ale ještě budeme hrát o šedesát bodů. Samozřejmě, bude to velice obtížné, protože momentálně máme ve hře dopředu problémy, ale je to hodně bodů a my je budeme chtít získat," snažil se udobřit fanoušky obránce Nacho. „Nejde rozhodně o náš přístup. Zase jsme ukázali svou tvář, hráli dobře, bránili dobře, celkově jsme byli dobří, jen góly nedáváme. Ale převládají v nás dobré pocity, takže musíme pokračovat."

Odmítl přitom, že by se vina měla hledat v trenérovi. „Jsme s ním. Všichni. A až za hrob," ujišťoval, že Zidane má v kabině naprostou důvěru.

„Nemůžeme to vzdát, musíme pokračovat v práci a ve všem negativním, co momentálně prožíváme, hledat něco pozitivního," opakoval jako po každém z posledních zápasů Zidane. „Dobré je, že hrajeme každé tři dny, takže už ve čtvrtek budeme mít další příležitost se zvednout," narážel na čtvrteční pohárové utkání s Leganés, momentálně jedenáctým týmem v tabulce a nedělní ligový zápas s La Coruňou.

„Bolí to, když nevyhráváme, ubližujeme nám to, ale jsme Real, což je život a naděje. A to jsou dobré věci. My neuvízli na skále, nejsme na dně, jak si mnozí myslí, jen jsme prožili špatný okamžik. Nic víc," reagoval francouzský kouč na prohru s Villarrealem a bodové manko Realu, které dál narůstá.