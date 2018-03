Messi poroučí už i na letišti, diví se v Barceloně

Lionel Messi přemýšlí, co by si ještě vymyslel

Na Messiho má pifku podle všeho jeden z prezidentů nízkonákladové španělské letecké společnosti Vueling Javier Sanchez-Prieto. Ten tvrdí, že letiště v Barceloně není schopno rozšířit počet letů, protože stroje nesmějí létat nad domem Lionela Messiho. V oblasti Castelldefels, kde žijí Messi i další hvězdy katalánského klubu, prý platí environmentální omezení.

Šéfové společnosti Vueling doufali, že se povede rozšířit nabídku o další letové trasy, které by umožnily návštěvu Barcelony dalším turistům. Jenže teď podle Sancheze-Prieta z expanze nic nebude. "Nemůže to projít, když tam žije Messi," cituje list The Sun muže. "Tohle by se nestalo nikde jinde na světě," dodává.

Idylická oblast Castelldefels leží na okraji Barcelony a nachází se jen dvanáct minut jízdy od kultovního Camp Nou. Z místa je parádní výhled a nedávno si tam koupil dům i Brazilec Philippe Coutinho, jenž posílil katalánský tým. Messi má na svém pozemku kromě bazénu malé fotbalové hřiště, kde si mohou hrát jeho synové Thiago a Mateo.

Domy v této oblasti se obvykle prodávají za zhruba 4,5 miliónu liber, nejlukrativnější místa prý však stojí mnohem více.